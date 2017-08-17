Треть жителей мира видят в России угрозу для своей страны - опрос
Европейцы особенно строго относятся к Путину - ему не доверяют 78% респондентов.
Согласно проведенному в 37 странах опросу американского исследовательского центра Pew Research Center, 31% респондентов считают Россию угрозой для своей страны. Об этом говорится на сайте Pew Research Center, передает ЕвроПравда.
Читайте такжеПамять о Сталине: большинство россиян готовы забыть преступления диктатора - опросСтолько же опрошенных угрозой для своей страны назвали Китай. 35% респондентов видят угрозой для национальной безопасности США.
В целом международный имидж России больше отрицательный, чем положительный. Критические взгляды в отношении РФ особенно распространены в США и Европе, в то время как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в странах Африки южнее Сахары и Латинской Америкемысли более неоднозначные.
Лишь в трех странах мира большинство опрошенных высказались благоприятно о России: во Вьетнаме (83%), Греции (64%) и Филиппинах (55%).
О своем доверии к президенту России Владимира Путина заявили 26% опрошенных. При этом американцы меньше доверяют Путину (23%), чем россияне Трампу (53%). Европейцы особенно строго относятся к Путину: ему не доверяют 78% респондентов.
Опрос проводился в 37 странах мира за пределами России в период с 16 февраля по 8 мая этого года. Участие в нем приняли почти 4100 респондентов.