Опрос: 57% американцев не одобряют работу Трампа

Почти 60% американцев не одобряют работу, которую проводит их президент Дональд Трамп, говорится в результатах опроса Gallup, передает "ЕвроПравда". Оценка неодобрения достигла 57%, однако это чуть ниже, чем когда в середине июня Трамп получил 60% неодобрения граждан США.

Читайте такжеТрамп с помощью видео в Twitter вышел на новый уровень вражды со СМИИздание The Hill отмечает, что рейтинг неодобрения предшественников Трампа - демократов Билла Клинтона и Барака Обамы - никогда не опускался до отметки в 60%, которую Трамп достиг 12 июня этого года.

А бывший президент США Джордж Буш достиг такого рейтинга неодобрения как Трамп после почти пяти лет работы на должности главы государства.

Ранее сообщалось, что более чем три четверти мира не доверяют или мало доверяют лидерству президента США Дональда Трампа, когда речь идет о международных делах.