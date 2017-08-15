Основатель "ВКонтакте" Дуров показал подтянутый торс в ответ на фото Путина-"мачо" без рубашки (фото)

Один из основателей соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера «Telegram» Павел Дуров показал обнаженный торс в ответ на фото российского президента Владимира Путина без рубашки из Тывы. Соответствующее фото Дуров опубликовал в своем Instagram.

Дуров также предложил юзерам в сети провести флешмоб #PutinShirtlessChallenge.

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«Моему Instagram пришлось серьезно активизировать игру, чтобы идти в ногу с усилением конкуренции с фотографиями Путина без рубашки. Если вы россиянин, вам нужно присоединиться к #PutinShirtlessChallenge (или вас ждет забвение). Два правила от Путина - нет фотошопа, нет перекачки. В противном случае вы не альфа», - написал Дуров.

Как сообщал УНИАН ранее, Кремль опубликовал полный запись поездки Владимира Путина в Тыву, где российский президент показательно побывал в тайге, порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой.

Также, как видно на видео, глава РФ загорал, плавал горными реками, порогами, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.