В Кремле показали, как Путин-"мачо" отдыхал в Сибири (видео)
13:38, 07 августа 2017Курьёзы
2208 0
В Кремле думают, что поездка Путина в Туву сильно интересует россиян, поэтому и опубликовали полное видео.
Кремль опубликовал полную запись поездки Владимира Путина в Туву, где российский президент показательно побывал в тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой.
Читайте такжеГолый торс Путина на рыбалке в Сибири взорвал соцсети (фотожабы)
Также, как видно на видео, глава РФ загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.
Как сообщал УНИАН, Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву. Через некоторое время в сети появилась порция снимков и фотожаб Путина с голым торсом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter