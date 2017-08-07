В Кремле показали, как Путин-"мачо" отдыхал в Сибири (видео)

Кремль опубликовал полную запись поездки Владимира Путина в Туву, где российский президент показательно побывал в тайге, порыбачил на каскаде горных озер, позанимался подводной охотой.

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Также, как видно на видео, глава РФ загорал, сплавлялся по горным рекам, порогам, протокам на моторных лодках и плотах, совершал пешие и на квадроциклах переходы по горам.

Как сообщал УНИАН, Путин взял короткий отпуск и вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу отправился в Туву. Через некоторое время в сети появилась порция снимков и фотожаб Путина с голым торсом.