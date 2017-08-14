По словам следователей, успех ракет Северной Кореи связан с украинским заводом - The New York Times

Успех Северной Кореи в тестировании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, похоже, может достичь Соединенных Штатов, стал возможен благодаря покупке мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой, говорится в опубликованном в понедельник экспертном анализе и засекреченных выводах американских спецслужб.

Об этом пишут Уильям Брод и Дэвид Сейнджер в статье "По словам следователей, успех ракет Северной Кореи связан с украинским заводом", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Исследования могут помочь решить загадку того, как Северная Корея так неожиданно преуспела после стольких неудачных запусков, некоторые из них не состоялись, возможно, из-за саботажа американцами ее цепи поставок и кибератак при запуске. Согласно новому исследованию Майкла Эллемана, специалиста по ракетам в Международном институте стратегических исследований, после этих неудач, за последние два года Северная Корея изменила проекты и поставщиков.

Помощь такого масштаба Северной Корее из-за границы была бы заметна, потому что президент Трамп назвал Китай основным источником экономической и технологической поддержки Северной Кореи. Он никогда не обвинял Украину или Россию, хотя госсекретарь Рекс Тиллерсон косвенно упоминал Китай и Россию как "основных экономических пособников" государства после недавнего запуска МБР в прошлом месяце.

Аналитики изучали фотографии главы Северной Кореи Ким Чен Ына, осматривая новые ракетные двигатели, и пришли к выводу, что они основываются на конструкциях, которые когда-то приводили в действие ракетный флот Советского Союза. Двигатели были настолько мощными, что одна ракета могла перенести 10 термоядерных боеголовок между континентами.

Эти двигатели были связаны только с несколькими бывшими советскими объектами. Правительственные следователи и эксперты сосредоточили свои расследования на ракетном заводе в городе Днипро, Украина, на краю территории, где Россия ведет войну, чтобы отобрать часть Украины. Во время холодной войны завод производил самые смертоносные ракеты в советском арсенале, включая гигантскую СС-18. Он оставался одним из основных производителей ракет России даже после обретения Украиной независимости.

Но с тех пор, как пророссийский президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти в 2014 году, государственная фабрика, известная как "Южмаш", переживает тяжелые времена. Русские отменили модернизацию своего ядерного флота. Завод не используется в полной мере, он погряз в неоплаченных счетах, ни о каком высоком моральном духе нет и речи. Эксперты считают, что это самый вероятный источник двигателей, которые в июле сделали возможными проведение двух испытаний МБР. Эти испытания позволили впервые предположить, что ракеты Северной Кореи имеют подходящую дальность, не обязательно точность или технологию боеголовок, чтобы представлять угрозу американским городам.

"Вероятно, эти двигатели прибыли из Украины – возможно, незаконно", - сказал Эллеман в интервью. "Большой вопрос в том, сколько их у них, и помогают ли им теперь украинцы. Я очень переживаю".

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В завершение он добавил, что следователи Организации Объединенных Наций пришли к выводу, что Северная Корея шесть лет назад пыталась украсть секреты строительства ракет из украинского комплекса. Два северокорейца были пойманы, а в докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались украсть, была сосредоточена на передовых "ракетных системах, жидкостных двигателях, системах космических аппаратов и ракетных топливных системах".

Следователи теперь считают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян решил предпринять еще одну попытку.

Подробный анализ Эллемана – публичное подтверждение того, что чиновники разведки обсуждали в частном порядке в течение некоторого времени: новые ракеты основаны на такой сложной технологии, что просто невозможно, чтобы северокорейцы могли так быстро все изменить. По-видимому, они впервые запустили новый двигатель в сентябре, то есть, им потребовалось всего 10 месяцев, чтобы перейти от базовой вехи к запуску МБР, - слишком мало времени, разве что они купили разработки, оборудование и экспертов на черном рынке.

Белый дом не давал комментариев на вопросы о выводах разведки.

В прошлом месяце "Южмаш" отрицал сообщения о том, что заводской комплекс боролся за выживание и продавал свои технологии за рубеж, в частности в Китай. На его веб-сайте говорится, что компания этого не делает, не участвует и не будет участвовать в "передаче потенциально опасных технологий за пределы Украины".

Американские следователи не верят в это отрицание, хотя говорят, что нет никаких доказательств того, что правительство президента Петра Порошенко, недавно посетившего Белый дом, знало или контролировало что-либо из происходящего внутри комплекса. Как разработанные в России двигатели, под названием РД-250, попали в Северную Корею, все еще остается загадкой.

Эллеман не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетостроительное предприятие "Энергомаш", имеющее прочные связи с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 Северной Корее. Он сказал, что оставшиеся двигатели РД-250 также могут храниться на российских складах.

Но тот факт, что мощные двигатели все же оказались в Северной Корее, несмотря на множество санкций ООН, свидетельствует о серьезном провале разведки, в которую входят представители многих стран, контролирующих Пхеньян.

С тех пор, как президент Барак Обама распорядился активизировать саботаж против ракетных систем Северной Кореи в 2014 году, американские официальные лица внимательно следили за их успехом. Они, похоже, выиграли крупную битву осенью прошлого года, когда Ким приказал завершить летные испытания Мусудана, ракеты промежуточной дальности, на которую были направлены усилия американцев.

Но как только Ким приказал остановить эту систему, Северная Корея задействовала двигатели другой разработки. И эти испытания были более успешными.

Американские официальные лица не хотят говорить, когда заметили смену направления Северной Кореи. Но есть немало свидетельств того, что они заметили ее слишком поздно.

Леон Панетта, бывший директор ЦРУ, сказал на шоу CBS "Face to Nation" в воскресенье, что северокорейцам удалось получить работоспособные МБР, которые могут быть интегрированы с ядерным оружием, быстрее, чем ожидало разведывательное сообщество.

"То, насколько быстро они пришли к такой мощности, откровенно говоря, удивило и Соединенные Штаты, и весь мир", - сказал он.

Неясно, кто несет ответственность за продажу ракет и знаний о конструкции, чиновники разведки высказывают разные теории о деталях. Но Эллеман формирует сильное обвинение, основанное на косвенных доказательствах, что повлияет на рушащийся завод и его частично безработных инженеров.

"Я сочувствую этим парням", - сказал Эллеман, который десять лет назад посещал завод, работая над федеральными проектами по борьбе с угрозами вооружения. "Они не хотят совершать плохие поступки".

Днипро называют самым быстросокращающимся городом в мире. Большой завод, к юго-востоку от Киева и некогда двигатель холодной войны, испытывает трудности с поиском клиентов.

Должностные лица американской разведки отмечают, что Северная Корея эксплуатировала черный рынок ракетных технологий десятилетиями и сама строила инфраструктуру университетов, центров разработки и собственные заводы.

Она также привлекала помощь: в 1992 году официальные лица в московском аэропорту задержали команду экспертов по ракетам, не позволив им уехать в Пхеньян.

Это была лишь временная неудача для Северной Кореи. Она получила разработки Р-27, компактной ракеты, изготовленной для советских подводных лодок, созданной Макеевским конструкторским бюро, промышленным комплексом на Урале, где и работали эксперты-беглецы, задержанные в московском аэропорту.

Но Р-27 была сложной, и дизайн оказался слишком трудным для Северной Кореи, чтобы успешно скопировать и запустить ее.

В конце концов, Северная Корея обратилась к альтернативной стороне секретов двигателей – заводу "Южмаш" в Украине, а также его конструкторскому бюро "Южное". Двигатели команды были потенциально легче для копирования, потому что они были разработаны не для тесных подводных лодок, а для более просторных наземных ракет. Это упрощало технику.

В экономическом плане, завод и дизайнерское бюро столкнулись с новыми трудностями после того, как Россия в начале 2014 года вторглась и аннексировала Крым, часть Украины. Отношения между двумя странами стали очень холодными, и Москва отказалась от планов, чтобы "Южмаш" выпускал новые версии ракеты СС-18.

В июле 2014 года доклад Фонда Карнеги за международный мир предупреждал, что такие экономические трудности могут привести к тому, что украинские ракетные и ядерные эксперты "потеряют работу и могут раскрыть свои принципиально важные ноу-хау режимам-изгоям и мошенникам".

Первые признаки того, что украинский двигатель оказался в руках Северной Кореи, появились в сентябре, когда Ким руководил наземным испытанием нового ракетного двигателя, который аналитики назвали самым большим и мощным на сегодняшний день.

Норберт Брюгге, немецкий аналитик, сообщил, что фотографии запуска двигателя показали сильное сходство с моделью "Южмаша" РД-250.

Тревожные звонки стали еще громче после второго запуска нового двигателя Северной Кореи в марте и его возможностей для запуска ракеты средней дальности Hwasong-12 в мае. Он побил рекорд Северной Кореи в вопросе дистанции ракет. Ее траектория равна примерно 2800 миль, то есть, достаточно большая, чтобы вылететь за пределы американской военной базы в Гуаме.

1 июня Эллеман высказал страшное замечание. Он утверждал, что мощный двигатель явно был получен от "другого производителя, чем все другие двигатели, которые мы видели".

Эллеман сказал, что приобретение Северной Кореей новой линии ракетных двигателей имеет большое значение, поскольку оно подрывает предположения Запада о возможностях страны: "Нам стоит ждать сюрпризов".

Именно это и произошло. В первом из двух испытаний в июле новая ракета Hwasong-14 прошла достаточно далеко, чтобы угрожать Аляске, удивив разведывательное сообщество. Вторая прошла достаточно далеко, чтобы достичь Западного побережья и, возможно, Денвера или Чикаго.

На прошлой неделе в Вестнике ученых-атомщиков был представлен подробный анализ нового двигателя, а также вывод о том, что он был получен из РД-250. По мнению аналитиков, вывод "поднимает новые и потенциально зловещие вопросы".

По словам аналитиков, появляющиеся подсказки позволяют говорить о наличии не только новых угроз со стороны Северной Кореи, но и новых опасностей из-за распространения ракетного оружия, поскольку украинский завод по-прежнему в сложном финансовом положении. Теперь он делает троллейбусы и тракторы, но в то же время ищет новые контракты на строительство ракет, чтобы помочь вернуть себе часть своей прошлой славы.