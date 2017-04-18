Фигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся россияне – СМИ

Фигурантами дел о шпионаже в Германии чаще всего становятся граждане России.

Об этом сообщает сегодня газета Mitteldeutsche Zeitung со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Германии, передает Deutsche Welle.

Всего за последние 10 лет в Германии было возбуждено 123 дела о шпионаже, 27 из них - в отношении граждан России, 22 - Ирана, по 15 - в отношении турок и китайцев. США по этому показателю занимают шестое место, следуя за Сирией. Фигурантами дел по статьям, связанным со шпионажем, в ФРГ становились 8 сирийцев и 7 граждан Соединенных Штатов. В настоящий момент в Германии ведется 8 дел в отношении иностранных шпионов.

Читайте такжеВ Польше за шпионаж на Россию осудили адвоката

С 2007 года в связи со шпионажем всего 4 агента из Сирии были объявлены персонами нон грата в Германии. Расследование не может быть начато в отношении человека, у которого есть дипломатический иммунитет, указывают в МВД ФРГ.

Законодательные меры по разрешению на пребывание в стране определяются на уровне федеральных земель. Человек может быть выслан из страны в том случае, если он приговорен к лишению свободы как минимум на один год. Кроме того, закон позволяет не продлевать нарушителю временный вид на жительство, пояснили в МВД Германии.