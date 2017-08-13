В Швеции неизвестный открыл стрельбу в клубе, пострадали три человека

Неизвестный открыл стрельбу в одном из клубов города Мальмё на юге Швеции. Об этом говорится на сайте городской полиции, передает РБК.

В результате стрельбы три человека получили ранения, они госпитализированы. На место инцидента прибыли кареты скорой помощи и полиция, здание клуба оцеплено для проведения экспертизы.

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Как сообщает местная газета Svenska Dagbladets, при стрельбе два молодых человека, 20 и 25 лет, получили серьезные ранения. Третий пострадавший — подросток, у него «незначительные травмы». Издание отмечает, что на момент стрельбы в здании находились от 70 до 100 человек, после чего началась паника.

По словам представителя местной полиции Анны Йоранссон, в настоящий момент полиция опрашивает свидетелей.