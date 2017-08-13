Пока Трамп в отпуске: в Белом доме впервые с 1940-х проводят капремонт (фоторепортаж)

Пользуясь отсутствием президента США Дональда Трампа, который сейчас находится в отпуске, в официальной резиденции американских президентов - Белом доме - впервые с 1940-х годов решили провести ремонт. Об этом пишет "Русская служба ВВС".

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Так сейчас выглядит знаменитый Овальный кабинет. Рабочий стол, сделанный в XIX веке из досок британского парусника "Резолют", из него вынесли.

В ходе реконструкции в Белом доме установят новую компьютерную систему, новую систему кондиционирования, вентиляции и отопления, а также заменяют ступеньки лестницы Южного портика.

Издание отмечает, что на прошлой неделе Трамп якобы назвал Белый дом помойкой (сам он впоследствии отрицал эти слова, приписанные ему сайтом Golf.com).

Эти слова, наверное, не вполне справедливы, но особняк и правда несколько износился.

Президента в эти дни в Белом доме нет. Он отдыхает в своем частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.