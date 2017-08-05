В Белом доме объяснили, почему Трамп ушел в длинный отпуск

Президент Дональд Трамп, как и многие жители Вашингтона, в августе уезжает из города, чтобы скрыться от жары, передает Би-би-си. Однако его отпуск коротким не будет. Президент проведет в своем частном гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, 17 дней, что Белый Дом называет "рабочим отпуском".

Читайте такжеБорьба с утечками в Белом доме: Сешнс заявил о намерении обязать журналистов раскрывать источникиПрактически трехнедельный отпуск Трампа мало вяжется с имиджем человека, который рисует себя как неутомимого работника, что уже вызвало не одну усмешку.

В своей вышедшей в 2004 году книге "Думай, как миллиардер" ("Think Like a Billionaire") Трамп предлагает такой совет: "Не берите отпуск. Какой в нем смысл? Если вам не нравится ваша работа, то вы занимаетесь не своим делом".

С другой стороны, как отмечает представитель администрации Линдзи Уолтерс, отъезд президента из Белого дома - это часть запланированного ремонта. Все работники его западного крыла (где расположен рабочий кабинет президента США) должны в августе освободить помещение, поскольку там будут заменены старые отопительные трубы, кондиционеры и система вентиляции, прослужившие 27 лет.

Также будут заменены внешние ступени со стороны резиденции президента, выходящие на Национальную аллею, покрашены стены, постелены новые ковры, повешены новые гардины и починены протекающие трубы в пресс-офисе.

Трамп не раз выражал недовольство по поводу любви президента Барака Обамы к гольфу. Однако, как указывают критики, 17-дневный отпуск Трампа почти вдвое дольше, чем тот, который взял Обама в августе своего первого президентского года.

Если сюда включить и выходные, то получится, что Трамп взял 13 дней по сравнению с восемью у Обамы.

"Я будут работать для вас, я не буду отлучаться для игры в гольф", - говорил Трамп избирателям в Вирджинии во время президенсткой кампании, пытаясь еще раз кольнуть Обаму.

Трамп уже брал 11 дней "рабочего" отпуска, чтобы провести их в своих поместьях в Палм-Бич и в Нью-Джерси. Помимо этого в июне он провел выходные в загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде, штат Мэриленд.

Дональд Трамп в ноябре прошлого года сказал в интервью программе "60 минут" телеканала CNBC: "Так много всего нужно сделать, поэтому не думаю, что мы будем увлекаться отпусками, конечно, нет".

В прошлом месяце он заявил сенаторам-республиканцам, что они должны отменить свои отпуска до тех пор, пока не примут план по пересмотру реформы охраны здравоохранения, принятой при Обаме.

Законопроект так и не был принят в сенате, а конгрессмены разъехались в отпуска до 5 сентября.

Вышедший в минувший четверг номер журнала "Newsweek" поместил на обложку фото развалившегося в кресле Трампа с телевизионным пультом и пакетом чипсов в руках и надписью "лентяй". "Представьте, как плохо он бы себя почувствовал, если бы что-то начал делать", - съязвил журнал.

Некоторые жители Бедминстера тоже раздражены долгим отпуском Трампа в его главной резиденции в Нью-Джерси, поскольку это будет означать повышенные меры безопасности, что может помешать обычному течению жизни города.

Местный аэропорт, к примеру, закрыт до 20 августа. Спецслужбы также сказали, что во время пребывания там Трампа будет задействован беспилотник с оптическим видоискателем и инфракрасной камерой.

Традиция президентстких отпусков берет свое начало с Джорджа Вашингтона, который предпочитал проводить время на своей плантации Маунт-Вернон на реке Потомак. И ровно столько же существуют споры по этому вопросу.

США являются единственной развитой страной, где отпуск не является обязательным требованием трудового соглашения, в связи с чем американская рабочая этика кажется иностранцам несколько странной.

Большинство американцев берут только две недели отпуска в год, хотя некоторые не позволяют себе и этого из опасений потерять работу.