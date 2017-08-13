В Санкт-Петербурге напали на участников ЛГБТ-марша, применили перцовый газ

В России в Санкт-Петербурге люди спортивного телосложения применили перцовый газ против участников ЛГБТ-прайда после завершения мероприятия, передает петербургская интернет-газета "Фонтанка".

Сообщается, что еще до завершения акции возле места проведения митинга начали собираться молодые люди спортивного телосложения, однако полиция не подпускала их к участникам мероприятия.

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Издание со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что, когда активисты и журналисты переходили 2-й Садовый мост у Марсова поля, на них набросились молодые люди в спортивных костюмах и распылили в лицо перцовый баллончик.

Одну из пострадавших госпитализировали из-за травмы глаз. Отмечается, что полиция в момент нападения была по другую сторону моста, однако попыток задержать нарушителей не сделала.

По факту происшествия потерпевшие обратились в полицию. Врачи "скорой" работали на месте.

Как сообщал УНИАН ранее, 9 июля, в киевском кафе на улице Пушкинской, где проходила лекция на тему трансгендерности при поддержке проекта Sex Education Week, напали на спикера, организаторов и участников мероприятия. В помещение ворвались 10 человек в масках, с газовыми баллонами и токсичными чернилами. С оскорбительными выкриками они забросали участников чернилами, после чего атаковали собравшихся при помощи газовых баллонов.