В центре Киева неизвестные напали на участников лекции о трансгендерах

В воскресенье, 9 июля, в киевском кафе на улице Пушкинской, где проходила лекция на тему трансгендерности при поддержке проекта Sex Education Week, напали на спикера, организаторов и участников мероприятия, сообщается на странице проекта в Facebook.

В помещение ворвались 10 человек в масках, с газовыми баллонами и токсичными чернилами. С оскорбительными выкриками они забросали участников чернилами, после чего атаковали собравшихся с помощью газовых баллонов, говорится в сообщении.

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Организаторам удалось вытолкнуть нападавших из помещения, они начали убегать.

Один из организаторов догнал нападавших вблизи станции метро Крещатик, там в ситуацию вмешалась полиция и задержала нескольких человек.

«Задержанных поддерживала группа людей, которые препятствовали полицейскому автомобилю при попытке доставить нападавших в отделение», — сообщили в Sex Education Week.

По данным проекта, задержанных отвезли в отделение полиции, однако впоследствии, после вмешательства в ситуацию двух депутатов, нападавших отпустили.

Одного из пострадавших в результате нападения госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, 18 июня, после "Марша равенства" в Киеве нескольких участников акции избили.