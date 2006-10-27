Вирус «смерть Путина» убивает компьютеры

«Внимание!!! Президент России умер», - такова тема спамерского письма, якобы принадлежащего популярному новостному сайту Би-би-си. Однако, кликнув по ссылке в письме, пользователь попадает на российский сайт, с которого на компьютер потенциальной жертвы пытается загрузиться троянская программа.

Как сообщает «Лаборатория Касперского», рассылка «горячих вредоносных новостей» до недавнего времени использовалась, в основном, западными спамерами. Однако авторство новости о Президенте России Владимире Путине принадлежит, судя по всему, спамерам российским. Сам текст письма содержит лингвистические ошибки.

В случае перехода по ссылке происходит подмена указанного URL на адрес некого российского сайта, не имеющего ничего общего с английской корпорацией. С данного сайта производится попытка закачать на компьютер жертвы «троянскую» программу, позволяющую загружать на компьютер жертвы вредоносный код.

Обком со ссылкой на Лига