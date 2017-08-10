В Германии задержали продавцов 700 тысяч отравленных яиц - СМИ

Два человека задержаны в Нидерландах по делу об использовании запрещенного инсектицида в птицеводческом секторе, повлекшем массовую угрозу безопасности пищевых продуктов в нескольких странах. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters.

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"Речь идет о директорах компании ChickFriend, которая обвиняются в использовании запрещенного фипронила для дезинфекции ферм и распространении яиц с повышенным содержанием инсектицида", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг голландская и бельгийская полиция провели рейды в рамках расследования. Рейды проводились в обеих странах, в местах, связанных с компанией, которая, предположительно, использовала пестицид, а также с потенциальными поставщиками.

"Скандал с зараженными яйцами привел к изъятию товара в Нидерландах, Бельгии и Германии. В Евросоюзе допускают, что продукция все еще может продаваться во Франции, Швейцарии и Швеции", - подчеркивает издание.

Тем временем The Telegraph со ссылкой на агентство по пищевым стандартам сообщает, что около 700 тысяч куриных яиц с фипронилом могли попасть на прилавки британских магазинов. Как отметили в ведомстве, первоначальная оценка в 21 тысячи яиц была пересмотрена в сторону существенного увеличения их числа. По мнению экспертов, завезенные с марта по июнь яйца могли использоваться в сэндвичах, салатах и других продуктах, где они входят в начинку. Определить точное их количество очень сложно, поскольку зараженные партии были перемешаны с нормальными.

Фипронил применяют для избавления от блох, вшей и клещей. Препарат нельзя использовать для лечения животных, мясо которых предназначено для употребления в пищу человеком.