В Казахстане разбился учебный самолет, среди погибших есть этнический украинец - СМИ (видео)

В Казахстане сегодня утром разбился учебный самолет Tecnam P-2002JF. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Отмечается, что катастрофа произошла во время выполнения судном учебно-тренировочного задания.

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После выполнения взлета с конвейера произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант, оба погибли.

При этом издание «Іnforesist» сообщает, что один из погибших – этнический украинец с казахским гражданством - С.Курченко, 1977 года рождения.