На «семейном фото» G20 дважды недосчитывались кого-то из лидеров

Организаторам саммита “большой двадцатки” (G20), которая проходит сегодня в Лондоне, не удалось сделать “семейное фото” всех присутствующих лидеров.

Как передает интернет-сайт французской газеты “Le Figaro”, первая попытка состоялась между завтраком и началом пленарного заседания. Однако, после того, как фото уже было сделано, организаторы пришли к выводу, что во время фотографирования отсутствовал премьер-министр Канады Стефен ХАРПЕР.

Два часа спустя организаторы осуществили вторую попытку сделать групповое фото всех лидеров, присутствующих на саммите, однако в этот раз не досчитались премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ и премьер-министра Индонезии Сузило Бамбанг ЮДХОЙОНО.

Организаторы отказались от третей попытки фотографирования, сообщает издание.