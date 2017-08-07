В Москве похоронили экс-солиста "Иванушек", возлюбленная попрощалась с ним его песней "Не плачь" (видео)

На 40-й день со дня смерти бывшего солиста коллектива "Иванушки International" Олега Яковлева состоялись его похороны на Троекуровском кладбище.

Именно здесь же прошла кремация тела певца, скончавшегося 29 июня в одной из московских больниц, передает StarHit.

По словам избранницы артиста Александры Куцевол, около месяца решался вопрос с местоположением могилы. Изначально рассматривали вариант Ваганьковского кладбища, но там не было участка для установки памятника, поэтому это затянуло процедуру.

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На похоронах Яковлева собрались 20 человек, лишь близкие друзья и коллеги артиста, среди которых был продюсер Игорь Матвиенко. Александра сообщила, что им не хотелось привлекать всеобщее внимание к этому событию.

"Мы планировали не афишировать это событие", - заявила Куцевол, воздержавшись от других комментариев. Яковлева проводили долгими аплодисментами.

Рано утром в понедельник, 7 августа, вышла композиция Олега Яковлева "Не плачь", которую его гражданская жена назвала своеобразным прощанием.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, остановка сердца стала причиной смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева.