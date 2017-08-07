В Москве похоронили экс-солиста "Иванушек", возлюбленная попрощалась с ним его песней "Не плачь" (видео)
Около месяца решался вопрос с местоположением могилы экс-солиста "Иванушек".
На 40-й день со дня смерти бывшего солиста коллектива "Иванушки International" Олега Яковлева состоялись его похороны на Троекуровском кладбище.
Именно здесь же прошла кремация тела певца, скончавшегося 29 июня в одной из московских больниц, передает StarHit.
По словам избранницы артиста Александры Куцевол, около месяца решался вопрос с местоположением могилы. Изначально рассматривали вариант Ваганьковского кладбища, но там не было участка для установки памятника, поэтому это затянуло процедуру.
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На похоронах Яковлева собрались 20 человек, лишь близкие друзья и коллеги артиста, среди которых был продюсер Игорь Матвиенко. Александра сообщила, что им не хотелось привлекать всеобщее внимание к этому событию.
"Мы планировали не афишировать это событие", - заявила Куцевол, воздержавшись от других комментариев. Яковлева проводили долгими аплодисментами.
Рано утром в понедельник, 7 августа, вышла композиция Олега Яковлева "Не плачь", которую его гражданская жена назвала своеобразным прощанием.
40 дней. Прощальная песня Олега Яковлева "Не плачь", автор слов и музыки - Олег... Его первая и последняя авторская песня. Он написал её в конце прошлого года, а завершил работу над ней в марте. Планировали релиз на осень, так как печальный трек, осенний... Ещё накануне записи Олег вдруг передумал писать эту композицию, но саунд-продюсер Александр Сахаров (спасибо ему ) настоял "в этом что-то есть", и Олег согласился) во время записи Саша также заметил "мы же пишем на века.." - так и случилось - родилась песня ***на века*** "Не плачь"... Олежка был очень вдохновлён и собирался писать-писать-писать!! Свой стиль он обозначил так "Я - мужской Земфир"))) "Ты даже не знаешь, кого ты теряешь..." / эта фраза в финальной версии сильно смущала меня / но Олегу очень нравилась......... и ещё, в очередной раз, прослушивая песню дома, он невзначай сказал "Ты думаешь, кому я эту песню посвятил? тебе!" Прощался....... / "Я больше не боюсь за тебя, ты новая уже без меня..." / Не плачь! Премьера Apple Music @ http://apple.co/2vbHlIe iTunes @ http://apple.co/2vdwPPj Google Play @ http://bit.ly/2uybYEb Яндекс.Музыка @ http://bit.ly/2hAJSXQ #олегяковлев #неплачь #прощание #премьера #вечнаяпамять @yakovlevsinger
Как сообщал УНИАН-Таблоид, остановка сердца стала причиной смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева.