Названа причина смерти экс-солиста группы "Иванушки International"

Остановка сердца стала причиной смерти бывшего солиста группы "Иванушки International" Олега Яковлева. Об этом сообщила ТАСС подруга певца Александра Куцевол.

"Причина смерти - остановка сердца", - сказала она.

Куцевол отметила, что дата прощания пока не определена. "О дате прощания мы сообщим дополнительно. Похорон не будет, будет кремация", - добавила она.

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Олег Яковлев родился в 1969 году в столице Монголии Улан-Баторе. После возвращения семьи в СССР окончил школу в Иркутске и местное театральное училище по профессии актер театра кукол. Переехав в Москву, окончил ГИТИС и был принят в труппу Армена Джигарханяна.

В 1998 году был принят в коллектив "Иванушки International". В 2012-м заявил о том, что покидает группу ради сольной карьеры.

Ранее, 28 июня, изданию "Комсомольская правда" стало известно, что из-за пневмонии с осложнениями Яковлев оказалася в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.