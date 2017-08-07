На пляже в Мексике неизвестный убил трех туристов и ранил двоих

Неизвестный открыл стрельбу по отдыхающим на мексиканском курорте Лос-Кабос, в результате трое мужчин погибли, еще два человека - мужчина и женщина - получили ранения, передает РБК со ссылкой на ABC.

По данным прокуратуры штата Южная Нижняя Калифорния, стрельба произошла вечером 6 августа у входа на популярный пляж Playa Palmilla, на котором находились не только мексиканские, но и иностранные туристы. По данным местных властей, в тот день пляж был переполнен.

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По информации International Business Times, стрелок открыл огонь по людям, отдыхавшим под пальмой. Другой информации об убитых и пострадавших нет, кроме того, что раненых доставили в больницу.

По словам очевидцев, у туристов началась паника, люди побежали в поисках укрытия. В заметке говорится, что полиции не удалось арестовать преступника.