Военные США готовы предоставить летальное вооружение Украине

Генерал военно-воздушных сил США Пол Селва заявил, что поддерживает предоставление летальной военной помощи по безопасности Украине, и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне.

В своих показаниях перед Комитетом Сената по вопросам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его на должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, Селва решительно поддержал предоставление летального вооружения Украине, передает "Голос Америки".

"Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря обучению США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, потому что ее противник более технологически продвинут", - отметил генерал США.

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"Генерал Селва сказал Комитету Сената по вопросам вооруженных сил, что командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов ВС выступают за предоставление летальной военной помощи Украине", - пишет в своем Twitter эксперт Института США Brookings и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Gen Selva tells SASC that US European Command & Joint Chiefs of Staff have advocated for providing lethal military assistance to #Ukraine. — Steven Pifer (@steven_pifer) July 18, 2017

"Я слышал, что это не только Объединенный комитет начальников штабов - существует межведомственный консенсус, но решение остается за Белым домом", - ответил Пайферу в Twitter Майкл Карпентер, глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

I've heard it goes beyond Joint Staff & there is interagency consensus to support arming #Ukraine, but the decision rests with White House. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) July 18, 2017

В своих показаниях перед Комитетом Сената генерал Селва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США, в том, что наибольшей угрозой для национальной безопасности США является Россия. "На сегодняшний день, я считаю, что Россия - наибольшая угроза для нашей национальной безопасности", - отметил он.

"Хотя Северная Корея, Иран и ИГИЛ имеют очевидные враждебные намерения и представляют региональную и глобальную угрозы, ни одна из них не угрожает существованию нашей страны. Россия и Китай находятся в другой категории, они могут вовлечь Соединенные Штаты по всему спектру ядерного и традиционного конфликта. Они продолжают неотступно инвестировать в полный спектр современных инструментов. Почему Россия представляет более быструю угрозой - так это из-за ядерных возможностей, демонстрации агрессивного поведения и готовности применять военную силу", - пояснил генерал.

Как сообщал УНИАН, 29 июня Комитет Сената США одобрил меры по сдерживанию России, они включают в себя поставки летального вооружения Украине.