В Atlantic Council рассказали о новом инструменте США по сдерживанию России

Благодаря новым технологиям США переживают бум добычи природного газа. Они станут третьим крупнейшим в мире экспортером сжиженного газа до 2020 года. США осознали возможность и стремятся к лидирующей роли на международных рынках газа, бросая вызов энергетическом доминированию России в Европе.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет эксперт Центра Белфера по науке и международным отношениям Гарвардской школы Кеннеди Мэри Дугас, передает ZN.UA.

Она напоминает, что во время выступления в Польше президент США Дональд Трамп сказал, что США обеспечит европейцам доступ к альтернативным источникам газа, чтобы "Польша и ее соседи больше никогда не были заложниками одного поставщика", имея в виду Россию. Эти его слова прозвучали после волны недовольства в Европе законом о санкциях США против Кремля, которые на то время принял Сенат. Теперь документ одобрили обе палаты Конгресса и президент. Автор напоминает, что европейские политики критиковали Америку за закон о санкциях и советовали не вмешиваться в дела Европы в области энергетики. Новые американские санкции мешают построению ГТС "Северный поток-2", через которую Москва хочет транспортировать газ в Германию в обход Украины.

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Эксперт из глобальных энергетических рынков Агния Григас замечает, что Россия часто использует "Газпром" как политический инструмент в Европе и Евразии. Но она подчеркивает, что даже в случае постройки "Северного потока-2", росийское доминирование в энергетике Европы будет сокращаться. Стран, которые против проекта, все больше, поскольку они чувствуют себя увереннее из-за новых возможностей импорта газа из других стран, в частности из США. Литва, которая построила терминал для приема сжиженного газа, уже подписала соглашение с Вашингтоном о поставках. Польша уже начала получать первые объемы сжиженного американского газа и подписала соглашения о новых. Все эти изменения, которые происходят благодаря сланцевому буму в США и энергетической стратегии ЕС, ставят целью добиться диверсификации и эффективности, которая обеспечит европейские страны более привлекательными энергетическими партнерами, чем Россия.

Глобальный экспорт сжиженного газа вырастет минимум на 20%. Таким образом, может появиться энергетическая конкуренция между США и Россией не только на европейском рынке, а и в целом мире. Москва собирается открыть свой третий терминал для сжиженного газа. Он появится в Арктике. Если все удастся, российская компания "Новатэк" сможет закрепить роль России на рынке сжиженного газа и тем самым противопоставить ее США.

Автор отмечает, что расширяя и наращивая до максимума экспорт сжиженного газа в Европе и Азии, Вашингтон может капитализировать свою сланцевую революцию, создав новый мировой рынок газа. Традиционный газовый рынок, в котором доминируют российские поставки через ГТС, потеряет статус-кво, поскольку появятся новые игроки и формы взаимоотношений.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал поддержанный обеими палатами Конгресса закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Новые правила предусматривают штрафные меры как против российских компаний, так и против связанных с их проектами фирм и лиц. В частности, санкции могут коснуться немецких фирм, привлеченных к проекту "Газпрома" "Северный поток-2".