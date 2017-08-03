Forbes: Одних только санкций недостаточно, чтобы остановить план Путина

Об этом пишет Даг Шон в статье "Одних только санкций недостаточно, чтобы остановить план Путина", опубликованной на сайте издания Forbes.

Президент Дональд Трамп, наконец, выступил против России.

В среду утром президент утвердил новые санкции против России и других стран, которые считаются угрозой для Соединенных Штатов.

Помимо положений, ограничивающих его власть в отношении внешней политики, которые он раскритиковал, президент Трамп объявил, что он "подписывает этот законопроект во имя национального единства", поскольку законопроект "отражает волю американского народа, который хочет видеть, как Россия предпринимает шаги для улучшения отношений с Соединенными Штатами".

Предчувствуя такой шаг президента Трампа, президент России Владимир Путин приказал США немедленно отозвать из России 755 дипломатов.

Пришло время президенту Трампу и Конгрессу работать вместе, чтобы предпринять более решительные действия.

Путин, очевидно, считает, что эти новые санкции нанесут ущерб российской экономике, и, не колеблясь, принял ответные меры. США нуждаются в реальной стратегии противодействия России.

Несмотря на слухи о том, что президент Трамп решил уволить Мюллера за его расследование не только в отношении кампании Трампа, но и финансов президента и его деловой империи, его переубедили.

Однако, санкций, которые утвердил Трамп, недостаточно для отмены проводимого расследования.

Пока Вашингтон продолжает ссориться, президент Путин реализует свой план по разделению Запада и уничтожению НАТО.

Самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, - это передвижение войск России. Согласно недавним сообщениям, Россия направляет около 100 000 военнослужащих на границы НАТО для военных учений. Российская танковая армия, насчитывающая 800 единиц, превышает общее количество танковых подразделений НАТО в странах Балтии.

В случае первого удара со стороны русских, наши силы были бы легко отброшены, и настало время нашему руководству серьезно отнестись к этому.

Именно сейчас вице-президент Майк Пенс, находящийся в Европе, заверяет наших союзников, говоря им "мы с вами", всего через несколько недель после того, как президент Трамп окончательно согласился придерживаться статьи 5 устава НАТО.

Вице-президент Пенс также укрепил позицию администрации, заявив: "Мы ожидаем, что поведение России изменится".

Президент Трамп должен принять к сведению слова вице-президента Пенса, и более открыто поддержать наших европейских союзников перед лицом растущего кризиса.

Военные учения России в Балтийском регионе являются вопиющим выражением демонстрации силы России и напоминанием об их военной силе.

Но санкций против России недостаточно, чтобы остановить основной план Путина.

Наибольшее беспокойство вызывает неспособность НАТО мобилизовать силы одновременно на двух фронтах, поскольку Россия непосредственно угрожает как Польше, так и странам Балтии.

Ранее в этом году Соединенные Штаты разрешили осуществлять международный мониторинг своих военных учений через Exercise Saber Guardian. Подозрительно, что Россия не разрешила такое наблюдение.

Эти учения проводятся в рамках подготовки к потенциальному конфликту между Россией и НАТО. Крайнее беспокойство вызывает тот факт, что Россия отказывается принимать участие, поскольку теперь у них есть доступ к учениям Соединенных Штатов, но у нас нет доступа к их [учениям].

Это серьезный стратегический недостаток для Соединенных Штатов и еще один признак того, что Путин укрепляет позиции на Западе, что очень напоминает военное прошлое России.

Такое развитие событий гораздо более традиционное, чем "гибридные войны" – обычные, несимметричные и кибер-войны, - в которых Россия участвовала в последние годы.

С танковыми подразделениями, генеральный план Путина стал на один шаг ближе к завершению. Новые санкции – хороший первый шаг, но США должны сотрудничать со своими союзниками, чтобы продолжать наносить ущерб России в финансовом отношении, и приостановить быструю военную экспансию России.

Успешно разделяя нашу страну политически, и теперь, готовясь к возможной войне, Путин получает превосходство.