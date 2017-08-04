В Японии создали уникальное мороженое, которое не тает в течение 5 минут при температуре 28 градусов, пишет ТСН.

Держать форму мороженому помогает полифенол – природный антиоксидант, который разработчики выделили из клубники.

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Также мороженое, которое не тает, создано и в Британии шеф-поваром Хестоном Блюменталем. Однако он держит рецепт в тайне.

Как сообщал УНИАН ранее, немецкие эксперты установили главную опасность употребления мороженого летом. О соответствующем исследовании сообщает санитарно-эпидемиологическая лаборатория министерства окружающей среды, изменения климата, сельского хозяйства и защиты прав потребителей земли Гессен (Германия).

«Если мороженое остается на ночь в холодильнике и недостаточно охлаждается, микробы могут начать размножаться. Кроме того, пористые уплотнения, в которых могут прятаться микробы, не заменяются в необходимом объеме», — сказал директор лаборатории доктор Хубертус Бранн.