Еще подумает: Путин говорит, что не определился относительно выдвижения на четвертый срок президентства

Российский президент Владимир Путин заявил, что еще точно не знает будет ли баллотироваться на четвертый срок в качестве президента. Об этом он сказал на публичных собраниях вблизи озера Байкал в российской Республике Бурятия, передает «Радио Свобода».

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В частности, отвечая на вопрос местного жителя о выдвижении своей кандидатуры на выборах в 2018 году, Путин сказал, что он будет еще «думать».

Как сообщал УНИАН ранее, в Кремле хотят максимально отсрочить старт избирательной кампании Владимира Путина, перенеся его на конец года. Поэтому на "Прямой линии" глава государства не объявил о выдвижении, а только обозначил темы будущей кампании.