"Прямая линия с Путиным": российский президент не даст ответа на главный вопрос

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг, 15 июня. В последние годы мероприятие традиционно проводили в апреле, и только в этом году сдвинули на два месяца вперед. Опрошенные Дождем эксперты тогда связывали решение с тем, что Кремль, в том числе, хочет успеть сформулировать повестку президентской кампании к моменту общения главы государства с народом.

Ожидается, что тема выборов президента действительно будет затронута во время "Прямой линии", сообщили изданию три источника, знакомых с ходом подготовки мероприятия. Но глава российского государства не даст ответа на главный вопрос — будет ли он баллотироваться на четвертый срок, следует из слов собеседников.

"Все ближайшее время он будет уходить от прямого ответа на этот вопрос", — подтверждает другой собеседник Дождя, близкий к Кремлю. Последний раз Путина спрашивали о планах участвовать в выборах в начале июня во время Петербургского международного экономического форума. Президент пообещал ответить на вопрос, "когда будет время".

В Кремле обсуждают сроки того, когда Путин мог бы объявить о планах пойти на четвертый срок. Это произойдет не раньше осени, утверждают все опрошенные собеседники, близкие к Кремлю. Но вероятнее это произойдет еще позже — в декабре, утверждает один из собеседников, участвовавших в обсуждении вопроса. Декабрь — это крайний срок: выборы президента намечены на март, и в декабре уже должна стартовать официальная кампания.

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Главная причина желания оттянуть старт объявленной кампании — боязнь допустить фальстарт и сыграть на руку оппозиции, утверждают собеседники. "В старте кампании заинтересован только один человек — Алексей Навальный, он хотел бы начать атаку на власть в рамках кампании. Власти же невыгодно объявлять о выдвижении своего кандидата и тем самым сразу ставить его под удар", — объясняет еще один человек, близкий к администрации Путина.

Но власть будет периодически посылать элите и обществу сигналы о том, что Путин пойдет на выборы, добавляет собеседник, близкий к президентской администрации. В качестве примера он приводит заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который во вторник сообщил, что Путин — единственный кандидат.

Организаторы общения с народом 15 июня учли, что эта — последняя "Прямая линия" перед выборами, говорит собеседник, знакомый с ее сценарием. По его словам, в этом году глава государства будет меньше общаться с экспертами в студии и будет больше отвечать на вопросы, которые простые граждане будут задавать во время включений, при помощи звонков и снятых заранее на видео.

Но гости в студии тоже будут, по традиции они задают заранее заготовленные вопросы. В этом году, как и в прошлые, с участниками также подробно проговаривали их вопросы, рассказывает собеседник, близкий к подготовке "Прямой линии".

Один из вопросов будет касаться молодежи, рассказывает собеседник. По его словам, эта тема будет одной из важных частей предвыборной кампании президента. Она стала особенно актуальной с началом весенних протестов. Традиционно прозвучит много социальных вопросов, а также тем, связанных с качеством дорог.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Дождя о темах "Прямой линии", в том числе вопросе президенту об участии в выборах, ответил: "Не знаю".