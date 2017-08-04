В США спецпрокурор по российскому делу созвал большое жюри

Спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер созвал в Вашингтоне большое жюри для расследования утверждений о «вмешательстве России в выборы». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, предметом рассмотрения жюри будет встреча в июне 2016 года с участием сына президента США Дональда Трампа, его зятя с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Один из источников сообщил, что Мюллер хочет узнать, предлагал ли кто-нибудь в ходе этой встречи россиянам опубликовать материалы, компрометирующие Хиллари Клинтон.

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Другой источник сказал, что сам президент США не находится под следствием.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, созыв жюри свидетельствует о том, что рассмотрение дела «интенсифицируется и выходит на новый этап».

Напомним, Мюллер, бывший чиновник Минюста США и экс-директор ФБР, был 17 мая назначен специальным советником по надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года».