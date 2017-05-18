Бывший глава ФБР Мюллер назначен советником по расследованию связей Трампа с РФ

02:23, 18 мая 2017
Мир
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Назначение произошло на фоне призывов представителей Демократической партии США возложить ответственность за расследование на несвязанных с американским минюстом специалистов.

REUTERS

Минюст США назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецсоветником по расследованию якобы вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года,

Об этом сообщает Associated Press.

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Назначение произошло на фоне призывов представителей Демократической партии США возложить ответственность за расследование на несвязанных с американским минюстом специалистов.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент был директором ФБР, якобы попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.

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Теги: #Трамп#Мюллер