Бывший глава ФБР Мюллер назначен советником по расследованию связей Трампа с РФ
02:23, 18 мая 2017Мир
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Назначение произошло на фоне призывов представителей Демократической партии США возложить ответственность за расследование на несвязанных с американским минюстом специалистов.
Мюллер / REUTERS
Минюст США назначил экс-директора ФБР Роберта Мюллера спецсоветником по расследованию якобы вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года,
Об этом сообщает Associated Press.
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Назначение произошло на фоне призывов представителей Демократической партии США возложить ответственность за расследование на несвязанных с американским минюстом специалистов.
Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп во время встречи с Джеймсом Коми, который на тот момент был директором ФБР, якобы попросил прекратить расследование в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией.
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