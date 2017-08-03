Совбез ООН принял резолюцию по предотвращению передачи оружия террористам
Делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля.
Совет безопасности ООН принял резолюцию по предотвращению получения оружия террористами. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2370 (2017) по предотвращению приобретению оружия террористами. Она направлена на преодоление постоянной угрозы выработки, хранения, передачи, приобретения или использования оружия террористическими группами.
Целью этой резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер по контролю над вооружениями, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях с целью прекращения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств.
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"В ходе дальнейшего тематического брифинге Совет Безопасности обсудил текущие и новые угрозы и тенденции в этой сфере в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в частности 1373 (2001), 2195 (2014) и 2220 (2015), а также возможные пробелы в усилиях государств-членов по предотвращению приобретению оружия террористами", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в своем заявлении делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля, в частности правил передачи оружия, военной техники или чувствительных материалов, а также к укреплению сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов государств.
Как сообщал УНИАН, украинская делегация на заседании Совбеза ООН напомнила, что террористические организации на Востоке Украины получают оружие из РФ.