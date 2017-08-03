Совбез ООН принял резолюцию по предотвращению передачи оружия террористам

Совет безопасности ООН принял резолюцию по предотвращению получения оружия террористами. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2370 (2017) по предотвращению приобретению оружия террористами. Она направлена ​​на преодоление постоянной угрозы выработки, хранения, передачи, приобретения или использования оружия террористическими группами.

Целью этой резолюции является дальнейшее повышение эффективности мер по контролю над вооружениями, осуществленных на национальном, региональном и международном уровнях с целью прекращения незаконного использования стрелкового оружия и легких вооружений, а также компонентов для производства самодельных взрывных устройств.

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"В ходе дальнейшего тематического брифинге Совет Безопасности обсудил текущие и новые угрозы и тенденции в этой сфере в соответствии с резолюциями Совета Безопасности, в частности 1373 (2001), 2195 (2014) и 2220 (2015), а также возможные пробелы в усилиях государств-членов по предотвращению приобретению оружия террористами", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в своем заявлении делегация Украины призвала к усилению экспортного и пограничного контроля, в частности правил передачи оружия, военной техники или чувствительных материалов, а также к укреплению сотрудничества правоохранительных и разведывательных органов государств.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация на заседании Совбеза ООН напомнила, что террористические организации на Востоке Украины получают оружие из РФ.