США будут привлекать на рынок труда только высококвалифицированных эмигрантов - Трамп

Президент США Дональд Трамп представил новый законопроект об иммиграционной реформе, которая направлена на изменение системы предоставления вида на жительство в США, передает kommersant.ru. Целью этой реформы является сокращение легальной иммиграции в США.

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В документе говорится, что приоритет при выдаче грин-карты будет отдаваться высококвалифицированным иммигрантам, которые владеют английским языком. «Этот конкурсный процесс подачи заявок будет благоприятствовать кандидатам, которые могут говорить по-английски, оказывать финансовую поддержку себе и своим семьям и демонстрирует навыки, которые могут быть полезны экономике США», - сказал он.

По мнению президента США, новый законопроект поможет повысить зарплату американских служащих.

Как отмечает телеканал ABC News, в 2015 году в США были зарегистрированы 1 051 031 иммигрантов.

Напомним, Верховный суд США в июне согласился рассмотреть доводы администрации президента Дональда Трампа в пользу его иммиграционного указа. Последняя версия этого указа была принята в марте, он запрещал въезд в США для жителей шести мусульманских стран, а также приостанавливал прием беженцев.