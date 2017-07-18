Трамп пригрозил президенту Венесуэлы экономическими санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил предпринять "решительные и быстрые экономические действия" в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро созовет Учредительное собрание 30 июля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

"Вчера венесуэльский народ вновь дал понять, что он выступают за демократию, свободу и верховенство закона. Тем не менее, их сильные и мужественные действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором", - отмечается в заявлении.

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Трамп отметил, что "Соединенные Штаты не будут стоять в стороне в то время как Венесуэла рушится".

По словам президента, США - вместе с народом Венесуэлы в его стремлении "вновь сделать свою страну полноценной и процветающей демократией". Трамп в очередной раз потребовал проведения "свободных и справедливых выборов".

Как сообщал УНИАН, в начале мая президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в рамках своих конституционных полномочий созывает Национальное учредительное собрание для реформирования венесуэльского государства, реформирования правовой системы, а также Конституции с целью достижения мира в республике.

Лидер оппозиции Энрике Каприлес призвал жителей страны не подчиняться решению президента и продолжить выступления на улицах.