"Невозможно бесконечно терпеть хамство": Путин о новых санкциях США против России

Президент России Владимир Путин обещает ответные меры в отношении США в случае принятия новых антироссийских санкций. Как передает ТАСС, об этом заявил российский лидер.

По его словам, если США примут новые антироссийские санкции, это будет явная попытка использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе «с отягчающими обстоятельствами и с особым цинизмом».

«Мы, как вы знаете, ведем себя очень сдержанно, терпеливо, но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно бесконечно терпеть какое-то хамство в отношении нашей страны», - заявил Путин.

По его мнению, Россию постоянно пытаются провоцировать.

Путин подчеркнул, что решение по поводу ответных мер РФ на новые санкции будет приниматься только после появления окончательного варианта соответствующего американского законопроекта.

«Мы не видели еще окончательного варианта (законопроекта об ужесточении санкций против РФ), поэтому окончательных мнений на этот счет у нас тоже нет», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос о реакции Москвы на новые санкции.

«Когда будет ответ, какой он будет - это будет зависеть от того, в каком виде окончательно мы увидим тот закон, который сейчас обсуждается уже в Сенате США», - заключил Путин.

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Как сообщал УНИАН, источники в администрации президента США сообщают, что Дональд Трамп скорее всего подпишет новый закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

Также он усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций по отношению к лицам, ответственным за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории, которые действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.

Кроме того предусматривается введение санкций по отношению к иностранным физическим и юридическим лицам, способствовавшим усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Также законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов вводить санкции против физических и юридических лиц, которые способствуют развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.

Поддержанная Палатой представителей законодательная инициатива перед вступлением в силу должна быть одобрена Сенатом и подписана президентом США.