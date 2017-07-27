Трамп подпишет новые санкции против России - СМИ

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет новые санкции против России, Ирана и КНДР. Об этом сообщает The Associated Press, ссылаясь на источники в администрации Трампа.

Источники отмечают, что американский президент, скорее всего, подпишет санкции против РФ, несмотря на споры вокруг бюрократии.

«Столкнувшись с почти единодушной двухпартийной поддержкой законопроекта в Палате представителей, так и в Сенате, президент считает, что его руки связаны», - пишет издание.

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Источники добавили, что президент неохотно приступил к выполнению законопроекта, даже после того, как он был пересмотрен на прошлой неделе, чтобы включить некоторые изменения, которые американские и европейские компании стремились обеспечить, чтобы деловые соглашения не были сорваны новыми санкциями.

Также сообщается, что Трамп в частном порядке выразил разочарование в связи с возможностью Конгресса ограничить власть Белого дома по вопросам национальной безопасности, заявив, что это осложняет усилия по координации с союзниками, особенно в Европе, которые применяют другой подход к санкциям.

Как сообщал УНИАН ранее, американские законодатели пришли к соглашению по принятию Сенатом законопроекта о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер.

"Я рад объявить, что мы достигли договоренности, которая позволит нам отправить санкционный законопроект на стол президента", - рассказал он.

Сенат готов перейти к принятию санкций против России и Ирана, а также в отношении Северной Кореи, разработанных Палатой представителей и включенных к законопроекту. После голосования сенаторов за законопроект его еще должен будет подписать президент США Дональд Трамп.