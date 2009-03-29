Оппозиция собирает подписи за отставку Путина

В России оппозиция собирает подписи за отставку Владимира ПУТИНА с должности премьер-министра России.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Объединенный гражданский фронт (ОГФ) проведет свою акцию сегодня в 15.00 возле метро Академическая в российской столице.

Как заявил секретарь Московского отделения ОГФ Константин ЯНКАУСКАС, организаторы мероприятия считают российское правительство абсолютно некомпетентным.

Справка УНИАН. Объединённый гражданский фронт (полное название «Общероссийское общественное движение в защиту демократических свобод «Объединённый гражданский фронт») - российское общественное движение, основанное Гарри КАСПАРОВЫМ в июне 2005 года. ОГФ является членом оппозиционной коалиции «Другая Россия». В начале ноября 2006 года ОГФ официально зарегистрирован Минюстом РФ. В ОГФ действуют более 50 региональных отделений. Программа и устав ОГФ были приняты 25 февраля 2006 года.

ОГФ участвовал в организации почти всех Маршей несогласных.