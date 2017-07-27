Forbes: Как начинаются торговые войны - ЕС грозит отомстить за санкции США в отношении России

15:46, 27 июля 2017
Мир
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Обсуждаемые США санкции окажут гораздо большее влияние на компании в Европе, нежели в США.

Европейский союз угрожает возмездием из-за предложенных США санкций в отношении России / фото inforesist.org

Об этом пишет Тим Уорстолл в статье "Как начинаются торговые войны: ЕС грозит отомстить за санкции США в отношении России", опубликованной на сайте издания Forbes.

Это не очень хорошие новости, точнее, совсем не хорошие: Европейский союз угрожает возмездием из-за предложенных США санкций в отношении России. Основная проблема заключается в том, что именно так начинаются торговые войны. Кто-то говорит: "Вы не можете этого сделать", а затем другие приходят в ярость и кричат: "​«Ну, вы тоже не можете этого сделать", и мы оказываемся в спирали утверждений о невозможности совершения еще многих других вещей. Действительно, в некоторых древних книгах говорится о ценности принципа "око за око", "зуб за зуб", и так мы иногда характеризуем поведение детей.

Но пока нельзя сказать наверняка, что было какое-либо вмешательство со стороны России в выборы в США, хотя это стало заявленной причиной расширения санкций США. Конечно, есть много заявлений разного рода, но я склоняюсь к тому, чтобы воспринимать эти крики о дыме как хорошее доказательство того, что никто еще не нашел огня.

Моя задача здесь – говорить не о политике США, а об экономической политике. И бросаться санкциями – не самый лучший выбор в экономике. Особенно, когда, как в этом случае, мы рискуем попасть в спираль их нарастания.

Законопроект, вероятно, усложнит надежды президента США на улучшение отношений с Россией. Он направлен на то, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Как я уже сказал, я не думаю, что сейчас есть достоверные доказательства этих заявлений, и еще слишком рано для мести за то, о чем пока ничего не известно. Тем не менее, Брюссель готовится к ответным мерам против США, если Вашингтон примет новые санкции в отношении России, которые отразятся на европейских компаниях.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, призвал как можно скорее решить, как Брюссель должен ответить, если европейские энергетические компании или другие компании станут объектом санкций, обсуждаемых в Конгрессе США.

Жан-Клод Юнкер / REUTERS

Согласно записке, подготовленной для заседания комиссии в среду, которую видела газета "The Financial Times", Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если меры США "будут приняты без учета обеспокоенности ЕС".

ЕС в некоторой степени прав. Обсуждаемые США санкции окажут гораздо большее влияние на компании в Европе, нежели в США. И, по-моему, слишком жестоко – наказывать нас за то, что, как говорят, сделала Россия в США.

Будущее газопровода "Северный поток-2" из России в Германию вызывает особую обеспокоенность у европейцев. Примерно треть поставок природного газа в Европейский союз по-прежнему поступает из России. Предлагаемое расширение удвоит пропускную способность существующего трубопровода и сделает Германию основным энергетическим центром ЕС.

Да, конечно, экспорт газа очень важен для России. Он также очень важен для нас здесь, в Центральной Европе, благодаря ему у нас тепло зимой. Итак, как я уже сказал, ЕС, как минимум, имеет право немного побеспокоиться об этом.

Ілюстрація / REUTERS

Должностные лица Европейской комиссии говорят, что блок может использовать правила ЕС, позволяющие ему предотвращать применение экстерриториальных мер со стороны Соединенных Штатов; потребовать от США обещания исключить энергетические компании ЕС [из списка]; или наложить прямые запреты на ведение бизнеса с определенными компаниями США. Кроме того, ЕС может подать жалобу во Всемирную торговую организацию.

Санкции США направлены на то, чтобы наказать Россию за плохое поведение. Но они приведут к тому, что пострадают европейцы. В этот момент ЕС начнет наказывать американские компании, запрещая сотрудничество с ними. Тогда, несомненно, разгневанные американцы начнут запрещать сделки с некоторыми европейскими компаниями, и начнется борьба по принципу "око за око", которая приведет ко всеобщему обнищанию.

Действительно, есть времена, когда санкции – это полезный инструмент. Например, очень важным мне кажется запрет на продажу ядерных материалов в Северную Корею. Но очень легко начать торговую войну при их небрежном применении, как может случиться в этой ситуации.

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