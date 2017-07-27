Forbes: Как начинаются торговые войны - ЕС грозит отомстить за санкции США в отношении России

Об этом пишет Тим Уорстолл в статье "Как начинаются торговые войны: ЕС грозит отомстить за санкции США в отношении России", опубликованной на сайте издания Forbes.

Это не очень хорошие новости, точнее, совсем не хорошие: Европейский союз угрожает возмездием из-за предложенных США санкций в отношении России. Основная проблема заключается в том, что именно так начинаются торговые войны. Кто-то говорит: " Вы не можете этого сделать", а затем другие приходят в ярость и кричат: "​«Ну, вы тоже не можете этого сделать", и мы оказываемся в спирали утверждений о невозможности совершения еще многих других вещей. Действительно, в некоторых древних книгах говорится о ценности принципа "око за око", "зуб за зуб", и так мы иногда характеризуем поведение детей.

Но пока нельзя сказать наверняка, что было какое-либо вмешательство со стороны России в выборы в США, хотя это стало заявленной причиной расширения санкций США. Конечно, есть много заявлений разного рода, но я склоняюсь к тому, чтобы воспринимать эти крики о дыме как хорошее доказательство того, что никто еще не нашел огня.

Моя задача здесь – говорить не о политике США, а об экономической политике. И бросаться санкциями – не самый лучший выбор в экономике. Особенно, когда, как в этом случае, мы рискуем попасть в спираль их нарастания.

Законопроект, вероятно, усложнит надежды президента США на улучшение отношений с Россией. Он направлен на то, чтобы наказать Россию за предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году.

Как я уже сказал, я не думаю, что сейчас есть достоверные доказательства этих заявлений, и еще слишком рано для мести за то, о чем пока ничего не известно. Тем не менее, Брюссель готовится к ответным мерам против США, если Вашингтон примет новые санкции в отношении России, которые отразятся на европейских компаниях.

Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, призвал как можно скорее решить, как Брюссель должен ответить, если европейские энергетические компании или другие компании станут объектом санкций, обсуждаемых в Конгрессе США.

Согласно записке, подготовленной для заседания комиссии в среду, которую видела газета "The Financial Times", Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если меры США "будут приняты без учета обеспокоенности ЕС".

ЕС в некоторой степени прав. Обсуждаемые США санкции окажут гораздо большее влияние на компании в Европе, нежели в США. И, по-моему, слишком жестоко – наказывать нас за то, что, как говорят, сделала Россия в США.

Будущее газопровода "Северный поток-2" из России в Германию вызывает особую обеспокоенность у европейцев. Примерно треть поставок природного газа в Европейский союз по-прежнему поступает из России. Предлагаемое расширение удвоит пропускную способность существующего трубопровода и сделает Германию основным энергетическим центром ЕС.

Да, конечно, экспорт газа очень важен для России. Он также очень важен для нас здесь, в Центральной Европе, благодаря ему у нас тепло зимой. Итак, как я уже сказал, ЕС, как минимум, имеет право немного побеспокоиться об этом.

Должностные лица Европейской комиссии говорят, что блок может использовать правила ЕС, позволяющие ему предотвращать применение экстерриториальных мер со стороны Соединенных Штатов; потребовать от США обещания исключить энергетические компании ЕС [из списка]; или наложить прямые запреты на ведение бизнеса с определенными компаниями США. Кроме того, ЕС может подать жалобу во Всемирную торговую организацию.

Санкции США направлены на то, чтобы наказать Россию за плохое поведение. Но они приведут к тому, что пострадают европейцы. В этот момент ЕС начнет наказывать американские компании, запрещая сотрудничество с ними. Тогда, несомненно, разгневанные американцы начнут запрещать сделки с некоторыми европейскими компаниями, и начнется борьба по принципу "око за око", которая приведет ко всеобщему обнищанию.

Действительно, есть времена, когда санкции – это полезный инструмент. Например, очень важным мне кажется запрет на продажу ядерных материалов в Северную Корею. Но очень легко начать торговую войну при их небрежном применении, как может случиться в этой ситуации.