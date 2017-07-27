Самый большой в мире аэропорт откроют в Пекине в 2019 году (фото)

Пекинский аэропорт Дасин получит титул крупнейшего аэропорта в мире после его открытия в 2019 году. Терминал будет иметь площадь 2,3 миллионов квадратных метров, а аэропорт, как ожидается, обойдется в 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает Insider.

Футуристический дизайн для самого большого аэропорта в мире создала ирано-британский архитектор Заха Хадид. После ее смерти в 2016 году реализацией проекта занимается ее компания Zaha Hadid Architects.

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Согласно проекту, аэропорт в Пекине будет принимать 45 миллионов пассажиров в год, но полная его пропускная способность составляет 72 миллионов человек в год. Аэропорт будет иметь 7 взлетно-посадочных полос и 78 гейтов.

Несмотря на гигантские размеры, аэропорт будет максимально прост в использовании и компактен. По словам архитекторов, «компактный дизайн терминала минимизирует расстояния между регистрацией и залом ожидания, а также выходами для посадки пассажиров в самолет».

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