Самый большой в мире аэропорт откроют в Пекине в 2019 году (фото)
Аэропорт в Пекине сможет принимать 72 миллионов пассажиров в год.
Пекинский аэропорт Дасин получит титул крупнейшего аэропорта в мире после его открытия в 2019 году. Терминал будет иметь площадь 2,3 миллионов квадратных метров, а аэропорт, как ожидается, обойдется в 13 миллиардов долларов. Об этом сообщает Insider.
Футуристический дизайн для самого большого аэропорта в мире создала ирано-британский архитектор Заха Хадид. После ее смерти в 2016 году реализацией проекта занимается ее компания Zaha Hadid Architects.
Читайте такжеСША сняли запрет на перевозку ноутбуков в ручной клади на авиарейсах с Ближнего Востока
Согласно проекту, аэропорт в Пекине будет принимать 45 миллионов пассажиров в год, но полная его пропускная способность составляет 72 миллионов человек в год. Аэропорт будет иметь 7 взлетно-посадочных полос и 78 гейтов.
Несмотря на гигантские размеры, аэропорт будет максимально прост в использовании и компактен. По словам архитекторов, «компактный дизайн терминала минимизирует расстояния между регистрацией и залом ожидания, а также выходами для посадки пассажиров в самолет».
Читайте такжеАэропорт "Гостомель" хотят сделать базовым для лоукостов - Гройсман