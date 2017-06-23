"Небезопасная" любовь пассажиров к итальянскому соусу заставила аэропорт изменить правила

Аэропорт итальянского города Генуя изменил правила безопасности, ограничивающие пронос жидкостей на борт самолета, и разрешил пассажирам брать в ручной клади до 500 граммов песто.

Читайте такжеАэропорт Дубая станет первой безбарьерной авиагаванью в мире

За провоз песто нужно будет заплатить 50 евроцентов в качестве пожертвования в благотворительный фонд, который помогает больным детям получить медицинские услуги за рубежом. На все остальные жидкости по-прежнему распространяется запрет на провоз в ручной клади в емкостях объемом более 100 миллилитров, пишет "Медуза".

В аэропорту Генуи объяснили, что решили ослабить правила безопасности из-за того, что пассажирам постоянно приходилось выбрасывать банки с песто на пунктах досмотра.

"Конечно, есть правила. Пассажиры могут взять на борт либо одну 500-граммовую банку песто, либо две по 250 грамм. Они должны вылетать напрямую из Генуи. И, что немаловажно, песто должен быть генуэзским", - говорится в сообщении.

Песто — это итальянский соус на основе базилика, сыра, орехов и оливкового масла. Родиной песто считается Генуя.

Международные правила безопасности авиаперелетов запрещают пронос на борт в ручной клади жидкостей в емкостях более 100 миллилитров. Исключение делается для товаров, купленных в зоне duty free после таможенного досмотра.