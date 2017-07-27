Сирийская оппозиция заявила об освобождении от ИГ почти половины Ракки

Подразделения курдсько-арабского альянса "Демократические силы Сирии" (SDF), что ведут наступление на контролируемый террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) сирийский город Ракка, освободили от исламистов уже около половины его кварталов. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила агентству AP представитель одной из группировок, входящей в SDF, как пишет DW.

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По ее данным, под контролем курдско-арабского альянса - около 45 процентов Ракки. Однако продвижение в городе, который является бастионом ИГ в Сирии, замедлилось через закладки исламистами большого количества взрывчатки, добавила представительница SDF.

Накануне о переходе половины Ракки под контроль сирийской оппозиции сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По данным наблюдателей, что ссылаются на собственную сеть информаторов, отряды сирийской оппозиции продвигаются в Ракке, преодолевая "ожесточенное сопротивление" со стороны исламистов.