В Сирии началась операция по освобождению Ракки от боевиков ИГ

Союз арабских и курдских подразделений "Демократические силы Сирии" (SDF), который при поддержке коалиции под руководством США ведет операцию по освобождению Ракки от боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ), заявил о начале новой фазы наступления на город, передает Deutsche Welle.

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В телефонном интервью агентству Reuters представитель SDF Талал Село отметил, что "операция по освобождению Ракки началась накануне", ведется наступление с трех направлений: севера, востока и запада.

В SDF ожидают, что битва за Ракку будет "жестокой, ведь ИГ будет бороться за свою так называемую столицу до последней капли крови".

Начатая фаза освобождения города от ИГ - не первая. Целью начального этапа называли взятие под контроль территорий к северу от Ракки, следующей - территорий на запад от города. Ракка является де-факто столицей исламистов в Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что американские военные начали поставки легкого вооружения сирийским курдам, которые будут участвовать в штурме города Ракка, находящегося в руках боевиков экстремистской группировки "Исламское государство".