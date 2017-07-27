В России хотят выдворить американских дипломатов и арестовать собственность в ответ на санкции США - СМИ

В России заявили, что могут выдворить 35 американских дипломатов в ответ на санкции США, пакет которых согласовал Сенат. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в российском МИД.

«Москва рассматривает возможность ограничения максимального количества дипломатов в России, чей штат превышает размер российской дипмиссии в Вашингтоне. Ответ Москвы может также касаться американских компаний, работающих в России и широко представленых в потребительском секторе и IT", - пишет издание.

Кроме того, в РФ хотят наложить арест на дачный комплекс американского посольства в Серебряном Бору и их складские помещения.

Как сообщал УНИАН ранее, американские законодатели пришли к соглашению по принятию Сенатом законопроекта о введении новых санкций против России, Ирана и КНДР. Об этом заявил глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер.

"Я рад объявить, что мы достигли договоренности, которая позволит нам отправить санкционный законопроект на стол президента", - рассказал он.

Сенат готов перейти к принятию санкций против России и Ирана, а также в отношении Северной Кореи, разработанных Палатой представителей и включенных к законопроекту. После голосования сенаторов за законопроект его еще должен будет подписать президент США Дональд Трамп.