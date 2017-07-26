В России отреагировали на введение санкций США и заявили, что не "поддаются эмоциям"

В России отреагировали на введение санкций США и заявили, что это является шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с РФ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Читайте также"Цена агрессии должна расти!": Порошенко отреагировал на одобрение в Конгрессе США санкций против РФ

"То, что происходит не укладывается в рамки здравого смысла. Авторы и спонсоры этого законопроекта делают очень серьезный шаг в направлении уничтожения перспектив для нормализации отношений с Россией", - сказал он, добавив, что Москва "не поддается эмоциям" и готова к сотрудничеству с Вашингтоном.

Как сообщал УНИАН ранее, палата представителей США 25 июля проголосовала за новые санкции против России, Ирана и КНДР, проект которых был согласован в июле.

Законопроектом, частности, предлагается запретить президенту США ослаблять санкции или существенно изменить американскую политику в отношении России без одобрения Конгресса. Читайте также Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против России - Белый дом, проект вводит дополнительные ограничения на участие американских граждан и компаний в сотрудничестве с российским энергетическим сектором, в том числе в сфере строительства Россией трубопроводов.