В Австрии загорелось круизное судно (фото)

В Австрии в округе Мельк на речном круизном судне, плывущем по Дунаю, произошел пожар. Об этом сообщает ORF.

Спасатели эвакуировали на берег около 200 человек, восемь человек пострадали.

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