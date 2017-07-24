В Австрии загорелось круизное судно (фото)

18:56, 24 июля 2017
Мир
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Около 200 человек были спасены с борта, восемь человек пострадали.

В Австрии в округе Мельк на речном круизном судне, плывущем по Дунаю, произошел пожар. Об этом сообщает ORF.

Спасатели эвакуировали на берег около 200 человек, восемь человек пострадали. 

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Ранее на Прикарпатье частный самолет перевернулся при аварийной посадке, пострадали три человека.

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