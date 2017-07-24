В Австрии загорелось круизное судно (фото)
18:56, 24 июля 2017Мир
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Около 200 человек были спасены с борта, восемь человек пострадали.
В Австрии в округе Мельк на речном круизном судне, плывущем по Дунаю, произошел пожар. Об этом сообщает ORF.
Спасатели эвакуировали на берег около 200 человек, восемь человек пострадали.
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