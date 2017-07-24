Харьковская компания успешно продает липовые премии Оксфорда - Times

Британская газета Times посвятила свой материал на первой полосе успешному бизнесу по торговле липовыми премиями, который действует уже много лет. Харьковский бизнесмен и его сын используют имидж Оксфордского университета, наживаясь на стремлении людей к престижу, передает Русская служба Би-би-си.

Компания "Европейская Бизнес Ассамблея", по данным Times, в рекламе ассоциирует себя с Оксфордом, чтобы лучше продавать самоизобретенные призы, типа "Международной премии имени Сократа" или "Креста Королевы Виктории", стоимость которых достигает 9300 фунтов стерлингов.

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Бывшие сотрудники компании, принадлежащей украинскому бизнесмену Антону Саввову и его сыну Ивану, с офисами в Оксфорде и в Харькове, рассказали изданию, что их работа заключалась в том, чтобы находить в развивающихся странах с помощью массовых почтовых рассылок и телефонных звонков платежеспособных бизнесменов и научных деятелей. Затем им сообщалось, что они номинированы на одну из пяти наград Ассамблеи. Тем, кто выражал заинтересованность, предлагалось заплатить несколько тысяч фунтов стерлингов, чтобы покрыть административные издержки компании и оплатить пятилетнюю лицензию на использование брэндинга наград для промоушена и маркетинга.

Бизнес появился в 2000 году и за прошедшее время вручил тысячи "наград", что, по мнению издания, принесло его владельцам миллионы фунтов стерлингов

Другой бывший сотрудник компании сообщил журналистам, что их просили фокусироваться на тех странах, где люди будут готовы платить. Речь шла о странах Ближнего Востока, Восточной Европы и России, то есть на странах, где еще жива идея о том, что за деньги можно купить регалии.

Times цитирует еще одного анонимного собеседника из бывших работников фирмы: "Что такое 8000 фунтов за сертификат?! 8000 - не так уж много за то, чтобы у тебя на стене было написано "Оксфорд".

Бизнес появился в 2000 году и за прошедшее время вручил тысячи "наград", что, по мнению издания, принесло его владельцам миллионы фунтов стерлингов.

По мнению Times, Ассамблея эксплуатировала репутацию Оксфордского университета, используя в рекламе фотографии его колледжей и утверждая, что участники их мероприятий получат доступ на эксклюзивные лекции в Оксфорде, а также используя другие визуальные элементы, добавляющие ассоциаций со знаменитым университетом.

Вручение наград также проходило с размахом, в том числе в мэрии Оксфорда, Лондонском институте директоров и других престижных площадках в разных странах Европы. В мероприятиях принимали участие известные британские ученые, политики и бывшие министры. Мероприятиям давались звучные названия: "Саммит Лидеров", "Клуб ректоров Европы".

Среди тех, кто не устоял от искушения получить красивый титул и диплом, оказались два мэра португальских городов, оплативших награды из государственной казны. И генеральный директор портов Ганы, ставший "Менеджером года" за несколько месяцев до того, как был уволен в связи с обвинениями в коррупции и взяточничестве.

Владельцы компании не ответили на запрос газеты о комментариях; организации, где проводились помпезные "торжества", в свою очередь, отметили, что арендовать их залы можно для разных мероприятий и это не дает никакой ассоциации с самими престижными организациями. Оксфордский университет подтвердил, что с Ассамблеей никак не связан, но от дальнейших комментариев отказался.