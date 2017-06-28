Главного борца с коррупцией в Колумбии арестовали за коррупцию

Руководителя антикоррупционного подразделения в колумбийском правительстве Луиса Густаво Морена Ривера арестовали по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Чиновника задержали по запросу властей США в столице Колумбии, пишет Би-Би-Си.

Как сообщило министерство юстиции США, обвинения директору по борьбе с коррупцией в правительстве Колумбии и юристу Леонарду Гомесу предъявлены в федеральном суде в Майами. Обоим грозит экстрадиция в США.

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Чиновник и юрист вымогали взятку у колумбийского политика, который работал информатором властей, говорится в заявлении, которое поступило в федеральный суд в Майами,

Утверждается, что борцы с коррупцией предложили раскрыть политику копии показаний свидетелей по делу о коррупции против него в обмен на 100 млн колумбийских песо (34,5 тыс. долларов).

Прокуроры рассказали, что колумбийский директор по борьбе с коррупцией и юрист поехали в Майами на встречу с политиком. Переговоры записывались.

В заявлении говорится, что по указанию американского Управления по борьбе с наркотиками колумбийцам передали первую часть взятки в 10 тыс. долларов.

Как пишет Miami Herald, обоих задержали в Боготе, так как Интерпол выдал международный ордер на их арест - "Красный циркуляр".

Процесс экстрадиции чиновника и юриста в Майами может занять несколько месяцев, добавляет газета.

От задержанных или их представителей комментариев пока не поступало.

В "Индексе восприятия коррупции-2016", который составляется международной неправительственной организацией "Transparency International", Колумбия занимает 90-е место из 176 между Замбией и Индонезией. Россия в этом рейтинге на 134-м месте.