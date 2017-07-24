Вследствие нападения в посольстве Израиля в Иордании умер второй человек - СМИ

От полученных ранений умер второй гражданин Иордании после перестрелки в посольстве Израиля в Аммане, передает Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Оба они являются выходцами из Иордании. В настоящее время территория израильского посольства оцеплена силовиками.

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Более подробная информация о случившемся не сообщается. Отмечается, что Израиль запретил сообщать об инциденте, а также до сих пор официально не прокомментировал инцидент.

Ранее УНИАН сообщал, что палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях. Поводом для заявления стали меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы.