Палестина заморозила все официальные контакты с Израилем

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях, передает РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.

Он выступил с обращение к народу, которое транслировалось по телевидению, после совещания руководства Палестины в Рамалле.

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Поводом для заявления стали меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы и мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Аббас заявил, что установка израильтянами металлодетекторов на проходах к Храмовой горе осуществлена по «надуманному поводу».

"Я объявляют о замораживании контактов с израильской стороной на всех уровнях до тех пор, пока израильское правительство не отменит принятых им мер против мечети Аль-Акса", - цитирует издание слова Аббаса.

По данным издания Haaretz, Аббаса также пообещал выделить для поддержки палестинцев, проживающим в Восточном Иерусалиме, $55 млн и призвал соотечественников жертвовать деньги на эти цели.