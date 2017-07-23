В Иордании совершено нападение на посольство Израиля, есть жертвы
Насколько известно, убит гражданин Иордании и один израильтянин ранен.
Израильское посольство в столице Иордании Аммане окружено силами безопасности. Поступают сообщения, что оно подверглось нападению.
Как сообщает Би-Би-Си, все прилегающие к посольству улицы оцеплены, однако власти пока не предоставляют никакой информации.
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Местная пресса, ссылаясь на источники в службах безопасности, сообщает об одном убитом человеке. Насколько известно, убит гражданин Иордании и один израильтянин ранен.
Власти Израиля также пока никак не комментируют эти сообщения, но, насколько известно, уже приступили к эвакуации сотрудников посольства.
Напомним, Израиль и Иордания заключили мирный договор в 1994 году. В последние дни в отношениях между двумя странами возникла напряженность после того, как власти Израиля усилили меры безопасности вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме.
Ранее УНИАН сообщал, что палестинский лидер Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов с Израилем на всех уровнях. Поводом для заявления стали меры безопасности, принятые израильской стороной в районе Храмовой горы.