"Запрещаем запрещать!": в Москве проходит шествие "За свободный интернет", есть задержанные (фото, видео)

Сегодня, 23 июля, в Москве началось шествие "За свободный интернет". Судя по кадрам, сотни человек принимают участие в мероприятии.

Люди скандируют "Интернет не запретить, лучше Думу распустить!", "Свобода слова везде и всегда!", "Запрещаем запрещать!", "Россия без Путина, интернет без буржуев!", "Нет цензуре!", передает Дождь.

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Ранее мэрия Москвы согласовала с партии ПАРНАС проведение акции "Марш за свободный интернет". Было заявлено до 10 тысяч участников. Шествие пройдет по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова.

На шествии уже были задержаны несколько человек. Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Активисту сказали, что с агитационными материалами проходить нельзя, он пошел искать урну, и его задержали. Полиция посчитала это незаконной агитацией.

Второй участник был задержан за плакат с надписью putin lies. Как сообщает "ОВД-Инфо", задержанного звали Григорий Саксонов.

Движение "Протестная Москва" пишет, что на входе полиция изымает все плакаты.

Шествие в самом разгаре. pic.twitter.com/KMUKIDf6gj — Протестная Москва (@nedimon_msk) July 23, 2017

Люди скандируют "Тор – не вне закона" и "Освободить математика Богатова". Как известно, Богатова обвиняют в "массовых призывах к беспорядкам" в Москве 2 апреля, которые он якобы распространил в скрытой сети "Тор", передает ТСН.

Как сообщали российские СМИ, Богатова подозревают в призывах к массовым беспорядкам на уличной акции 2 апреля в столице РФ. СК РФ подозревает Богатова в том, что он, используя "программы, направленные на сокрытие фактов выхода в интернет", в частности "Тор", призывал устроить "беспорядки" в Москве. Причем все эти записи были опубликованы не под именем подозреваемого.

В России нередко задерживают людей за репосты в соцсетях. Так, в этом году в июне Калужский районный суд в России приговорил гражданина Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за "разжигание ненависти и вражды".

Отмечается, что причиной уголовного преследования Романа Гришина стал его перепост в соцсети 2014 года музыкального ролика, который критикует политику власти России на востоке Украины.