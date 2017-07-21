Суд Беларуси вынес два смертных приговора

Могилевский областной суд Беларуси вынес смертный приговор двум фигурантам так называемого дела «черных риэлторов» об убийствах за недвижимость, сообщили в Верховном суде Белоруссии.

Читайте такжеЧисло казней в мире за 2016 год снизилось почти на 40% – Amnesty InternationalСерийные убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами.

«С учетом установленных судом обстоятельств дела, степени и характера общественной опасности, данных о личности обвиняемых, сторона обвинения согласна с решением суда о применении к организатору преступной группы и наиболее активному его участнику исключительной меры наказания - смертной казни», - сказал прокурор Юрий Шерснев. Кроме главного фигуранта дела Игоря Гершанкова, к расстрелу приговорен его подельник Семен Бережной.

В 2012 году, выступая с ежегодным посланием к парламенту и народу, президент страны Александр Лукашенко заявил, что «выполнения одного из основных требований Запада - введения моратория на смертную казнь… не будет. Лукашенко объяснил это настроениями белорусов, которые не готовы к отмене смертной казни.

Как сообщал УНИАН, в докладе международной правозащитной организации Amnesty International говорится, что на 36% снизилось число казней в мире в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Вместе с тем число смертных приговоров выросло, побив рекорд трехлетней давности.