Суд Египта отменил смертный приговор экс-президенту Мурси

Как передает местное телевидение, суд высшей инстанции постановил отменить вердикт и направить дело на повторное рассмотрение, сообщает ТАСС.

Как отмечается, жалоба на вынесенный в прошлом году приговор была подана от имени 27 представителей руководства исламистов, осужденных на смертную казнь или пожизненное заключение в этом деле.

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В октябре прокуратура Кассационного суда рекомендовала отменить вердикт в отношении Мурси.

16 июня 2015 года Уголовный суд Египта по делу о массовом побеге заключенных из тюрем приговорил к высшей мере наказания Мурси, духовного наставника "Братьев-мусульман" Мухаммеда Бадиа, его заместителя Рашада аль-Байюми, одного из активных руководителей исламистов Исама аль-Арьяна и бывшего спикера парламента Саада аль-Кататни.

Остальные были приговорены к пожизненному заключению. Всего по делу "проходили" более 130 человек, но только 27 оказались в руках правосудия, а в отношении других вердикты были вынесены заочно.

Как постановил Уголовный суд, тяжесть совершенного преступления кроется не в побеге из мест заключения как таковом, а в "последующих нападениях на полицейские участки, преднамеренных убийствах сотрудников силовых структур и других действиях, направленных на подрыв стабильности и территориальной целостности государства".