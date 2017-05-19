Вокалист Soundgarden Крис Корнелл повесился

Вокалист и основатель грандж-группы Soundgarden Крис Корнелл покончил с собой, заявили судмедэксперты графства Уйэн штата Нью-Йорк. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

"Причина смерти установлена: самоубийство через повешение. Полный отчет о результатах вскрытия еще не завершен", - сообщил в четверг судебный патологоанатом.

Накануне, в среду, 52-летний музыкант вместе со своей группой Soundgarden выступил с концертом в Детройте.

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Около полуночи по местному времени Корнелл был найден лежащим на полу в ванной, о чем в полицию сообщил друг семьи музыканта, пришедший его проведать.

"Друг семьи пошел проверить, как у него дела, и обнаружил его на полу в ванной. Тело передали медицинским экспертам для установления причины смерти", - рассказал пресс-секретарь полиции.

В заявлении представителя Корнелла ранее говорилось, что его смерть была "внезапной и неожиданной", а ее причины еще предстоит установить. "Инцидент расследуется как возможное самоубийство", - добавил он.