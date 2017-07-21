В США спецпрокурор начал проверку активов Трампа

Спецпрокурор Минюста США Роберт Мюллер, который ведет следствие относительно вмешательства РФ в выборы в США, начал расследование бизнес-активности Дональда Травма и его окружения, что вызвало резкую критику со стороны президента. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Hill.

"Президент Трамп наращивает свою критику против Роберта Мюллера, предупредив, что специальный прокурор, который расследует вмешательство России в выборы, пересекает линию, когда расследует его финансовую активность", - говорится в публикации.

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Мюллер расследует транзакции, связанные с бизнесом Трампа и его партнерами. По оценкам юристов и экспертов, это вполне естественно, если спецпрокурор будет проверять все аспекты бизнеса Трампа на предмет связей с россиянами.

Мюллер расследует возможное препятствование правосудию со стороны Трампа, когда тот в мае уволил директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование по России.

Напомним, в июне Дональд Трамп на своей странице в "Твиттере" написал, что минюст США начал официальное расследование против американского президента.